Kirurger på omstridt afdeling siger op i protest mod ledelsen - det får konsekvenser for kræftpatienter

»Opsigelserne fra Mette og Jonas får meget stor betydning for de patienter, der fremadrettet planlægges til at modtage denne behandling, lige som det får stor betydning for AUH og MTK,« skriver cheflæge Charlotte Burchard Nørager og afdelingssygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen i mailen, hvor i det også fremgår, at ledelsen vil forsøge at finde muligheder, der kan »afhjælpe situationen«.

Det er to en halv måned siden DR afslørede, at flere hundrede kræftpatienter på AUH-afdelingen ikke har fået den operationstid, som de har lovkrav på. Foreløbig har det vist sig, at 313 patienter i perioden januar 2022 til marts 2023 har fået behandling for sent i forhold til de lovfastsatte maksimale ventetider for kræftpatienter. De 40 af dem er såkaldte hipec-patienter, som på AUH skulle have den særligt komplicerede kræftoperation, som herhjemme kun kan udføres på AUH. De 40 hipec-patienter blev ifølge hospitalet selv vildledt om deres muligheder om at blive opereret i udlandet.