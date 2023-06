»Nej, der er ikke flere menighedsråd ind over, det er kun os, der har klaget over de økonomiske konsekvenser«.

Men senere skriver du A-holdene, er der flere?

»Ja, der bestemt flere A-hold«.

Er der flere A-hold i dit menighedsråd, eller er det i alle tre menighedsråd?

»Nej, der er ikke flere hold i mit menighedsråd, det er i forskellige menighedsråd«.

Kan du forstå, at provstiudvalget ønsker dokumentation for, at opdelingen har haft økonomiske konsekvenser?

»Nej, for det er det, vores klager er gået på. De har hele dokumentationen – det er bare at læse klagerne.«

Hvem er det, der har skrevet klagerne, hvor mange er sendt, og hvad går de på?

»Det er mit menighedsråd, der har klaget (Sankt Markus Kirke red.). Jeg husker, at der blev sendt to-tre klager, som blev sendt til Aarhus Stift, nogle er måske gået til Kirkeministeriet. Det er længe siden, så jeg kan ikke husket det«.

Taler vi ét år eller længere tid, siden at de blev sendt?

»Ja, ét år, som jeg husker det«.

Kan du fortællere mere om de økonomiske konsekvenser som følge af A- og B-holdene?

»Ja, men det vil ikke føre nogen vegne, de kan bare læse klagerne, men det handler om, at nogle menighedsråd har fået noget fra helheden dvs., at andre menighedsråd har fået lov til at betale for det. Vi har klaget, så bevillingspraksis bliver i overenstemmelse med lovgivning«.

Hvad er det, som ikke har været i overenstemmelse med lovgivningen?

»Det fremgår af klagerne og afgørelserne«.

Hvad er tilbagemeldingerne på klagerne?

»Nogle af dem har vi fået medhold i, og andre har vi ikke. Den ene, vi har fået medhold i, handler om, at der ikke været lovmedholdelig praksis i forhold til bevillingerne. Den, som jeg ved, ligger ved Kirkeministeriet, mener jeg ikke, at vi har fået tilbagemelding endnu«.

Møde hos biskoppen

Peter Brøndum kom med sine anklager mod Gerda Jessen, da han af Kristeligt Dagblad blev konfronteret med, at medlemmer af menighedsrådet i Sankt Markus Kirke ikke kendte til en klage til biskoppen over den tidligere domprovst kort inden hendes opsigelse. En klage, som han ellers var pennefører på, og som var underskrevet af bl.a. både ham og kirkens menighedsrådsformand.

I klagen blev Gerda Jessen også beskyldt for at gøre forskel, og den førte til, at afsenderne fik et møde med biskop Henrik Wigh-Poulsen.

Provstiudvalget undrer sig i dens henvendelse over ikke også at være kaldt til samtale af biskoppen.

»Klagen over provstiudvalgets forvaltning er fremført af tre præster og tre menighedsrådsformænd, som alle har været til møde med biskoppen. På et sådant møde kunne provstiudvalget have fremført, hvorledes og hvorfor drift og anlægsmidlerne er blevet fordelt, som de er blevet; hvilket også fremgår af referaterne fra alle provstiudvalgets møder,« skriver udvalget.

Den nu tidligere domprovst i Aarhus Stift, Gerda Jessen, er ikke vendt tilbage på JP Aarhus’ henvendelse, og Henrik Wigh-Poulsen er ikke vendt tilbage inden for svarfristen.