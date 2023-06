Tre dages festival i Eskelunden i Aarhus er overstået, og selvom 14 personer blev taget af politiet for besiddelse af hash, kokain og MDMA, er festivalen overordnet set forløbet positivt, fortæller Mikkel Møldrup, vagtchef ved Østjyllands Politi,

»Det er gået rigtig fint, og det virker til, at de har haft rigtig godt styr på sikkerheden på pladsen. De (vagterne red.) har været meget synlige, hvilket må formodes at have haft en positiv afsmittende effekt på afviklingen af festivalen,« udtaler vagtchefen til JP Aarhus.