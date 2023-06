Rundspørge i backstage: Vi har ikke selv betalt

Flere siddepladser, mere overdække, to specialbarer, direkte udsigt til hovedscenen. Bare lidt mere af det hele. Sådan sælger Northside sine backstage-billetter, som kan købes for 3.295 kr. for alle festivalens tre dage og 1.895 kr. for en enkelt dag.

Men hvem vil betale for disse ekstra fordele? Virksomheder, der giver dem til medarbejdere og deres ægtefæller samt bekendte. Det viser Jyllands-Posten rundspørge fredag i backstageområdet.