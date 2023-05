»Vi er ikke enige i, at man bare skal tage pengene og så bruge dem på noget andet, som staten har bestemt,« siger han.

Pengene skal bruges på at fastholde flere medarbejdere på offentlige velfærdsområder. Det skal gøres ved at forbedre løn og arbejdsvilkår for bl.a. sygeplejersker og pædagoger.

»Man kan sige, at det ikke er det værste at bruge det på, men hvis staten vil sætte nogle ting i gang, så burde man selv løfte opgaven med også at finansiere det. Derfor har vi væres kritiske overfor, at vi skal finde de her 700 mio. kr. i kommunerne.«

Selvom det altså bliver kommunerne, der skal finde besparelsen, indgår det også i aftalen, at man fra statens side – gennem et såkaldt samarbejdsprogram – undersøger, hvor man kan fjerne regler, tilsyn og andet, der kan stå i vejen for kommunernes effektive udnyttelse af ressourcerne, tilføjer Jacob Bundsgaard.

Socialrådgivere står for skud

Besparelserne skal findes i kommunernes administration, men det er endnu ikke klarlagt, på hvilke områder, der mere præcist skal spares.

Jacob Bundsgaard nævner dog, foruden Aarhus Kommunes administration, at der også skal spares på kommunikation i kommunen.

Én faggruppe, der ifølge deres egen fagforening kan blive ramt af besparelserne, er kommunens socialrådgivere. Tre ud af fire af socialrådgiverne opgøres nemlig ifølge fagforeningen Dansk Socialrådgiverforening som administration, skriver Ritzau.

Derfor frygter fagforeningen, at det vil gå ud over velfærden, når der skal spares på administration i kommunerne.

»Når man fastsætter sparekravet, inden man har peget på, hvad der skal fjernes af opgaver, så frygter jeg, at det rammer den borgernære velfærd som for eksempel det sociale arbejde, vi laver som socialrådgivere,« udtaler forkvinde Signe Færch til Ritzau.