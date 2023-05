31/05/2023 KL. 09:00

Ifølge OL-guldvinderen findes der to væsner med ni liv, og han er selv et af dem

Han er særlig kendt for sin OL-guldmedalje. Men Martin Kirketerp har »prøvet det ypperste« i sejlsporten, og det har før været ved at gå galt. Nu står han over for næste udfordring.