19/05/2023 KL. 16:00

For abonnenter

En enestående aftale skal forvandle et af landets største kollegier

Firmaet Kilden & Hindby har købt Skjoldhøjkollegiet i Aarhus for 100 mio. kr. Nu mangler parterne kun at finde ud af, om boligministeriet er enig i, at det er en god plan.