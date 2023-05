Vagten kontaktede politiet og kunne løbende rapportere tyvens færden til den tilkaldte patrulje. Da betjentene ankom kunne de kl. 01.22 anholde en 33-årig mand, der var et kendt ansigt hos politiet for lignende kriminalitet, oplyser Østjyllands Politi.

Spot Festival er i denne weekend løbet af stablen i Aarhus. Under festivalen lørdag blev to mænd anholdt. Den ene ved Godsbanen, hvor en vagt havde tilbageholdt ham, fordi han havde generet flere gæster. Manden røg til afrusning i detentionen og kan se frem til en bøde. En beruset 37-årig mand blev ved et andet arrangement under festivalen anholdt, da en patrulje lagde vejen forbi i forbindelse med et tilsyn. Manden var aggressiv og truede på engelsk med at ville dræbe politiet. Han blev anholdt og sigtet for trusler på stedet.