Et nyt forslag fra teknikrådmand Nicolaj Bang vil fjerne bilerne fra Vesterbro Torv og give byen et grønt åndehul. Planen er, at aarhusianerne i fremtiden kan nyde et byskønt rum i midtbyen.

Forslaget møder opbakning fra flere partier, men fra Gert Bjerregaard (V) er der en vis skepsis.