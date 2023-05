03/05/2023 KL. 14:00

Skal man kun have hveder én gang til, er der ingen tvivl om, hvor de skal købes

Er du til over eller under, skrabet eller tandsmør? Butikkerne bugner allerede med hvedeknopper, og i år bliver det måske den sidste nadver for den hvide bolle. Forenet med en kok og en madhistoriker har JP Aarhus udforsket byens udvalg af hveder.