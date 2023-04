Lokal FOA-formand om Lizette Risgaard: »Det er en klog beslutning«

Den 1. maj er fagforeningernes festdag. I hele Aarhus bliver der fejret, når flere hundrede medlemmer samles i løbet af dagen til skåltaler, festsang og røde pølser.

Der er bare et meget stort mén. Navnligt beslutningen fra Lizette Risgaard om at trække sig som formand for FH efter flere sager om upassende og krænkende adfærd.