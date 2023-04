»Vi har prøvet alle tænkelige muligheder for at komme ovenpå efter corona, inflation mv. Det har desværre ikke været muligt at finde løsningen.«

Globen Flakket havde et negativt resultat i både 2020 og 2021. Særligt 2020 var et hårdt år. Her kom man ud med et resultat på -2,15 mio. kr.

I regnskaberne fremgår det, at Globen Flakket i både 2020 og 2021 forsøgte at finde løsninger på konsekvenserne af coronanedlukningerne. Caféen forventede som følge af en række nye tiltag at resultatet i 2022 ville blive positivt. Regnskabet for 2022 er endnu ikke offentliggjort.