Finanslov sender millioner til Den Gamle By

Venstres Heidi Bank, som er valgt i Østjylland, ser en stor værdi i de to østjyske museer.

»Både Gammel Estrup og Den Gamle By gør med deres unikke og levende historieformidling en kæmpe indsats for at formidle og forankre vores fælles historie for østjyder såvel som for de mange turister, der hvert år lægger vejen forbi de to museer. Jeg er enormt glad for, at der i år er fundet midler på finansloven til at understøtte og udvikle den vigtige formidling,« udtaler hun.

Foruden midlerne til Den Gamle By og Gammel Estrup udmøntes der med finansloven yderligere 1 mio. kr. til »en øget bevilling« til en række museer i Aarhus i 2023.

»Midlerne afsættes i tillæg til de midler, som museerne er tildelt ifm. kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Aarhus Kommune,« fremgår det af et faktaark fra Finansministeriet.