04/04/2023 KL. 19:00

Den Gamle By slår dørene op til en helt ny gade med både Blockbuster og et singlehjem

Et projekt, som har kostet mere end 500 mio. kr. og har været på tegnebrættet i mere end 20 år, står nu klart. En ny hovedindgang og en gade fra 2014 med blandt andet en Blockbuster og et Consol Solcenter er nu åbnet i Den Gamle By.