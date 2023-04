Selvom Hells Angels var aftenens vært, blev det politiet, der som de første stod klar til at tage imod festens gæster. Indsatsen foregik ifølge politiet i »god ro og orden«. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle gæster spillede efter lovbogens regler.

I forbindelse med Østjyllands Politis indsats, der bestod i registrering og visitation af gæsterne, blev flere gæster sigtet for forskellige forhold.

For en 32-årig mand blev politiets indsats mærkbar, idet festlighederne for ham stoppede, inden han var kommet ind. I forbindelse med registrering af manden ved festens indgang blev han nemlig blev fundet i besiddelse af en kniv. På grund af dette og andre forhold, som politiets for nuværende ikke har yderligere kommentarer til, er han i dag kl. 10 fremstillet i grundlovsforhør.