Politikere og administrationstoppen i Region Midtjylland er gået i gang med at placere et ansvar for kræftskandalen på Aarhus Universitetshospital (AUH), men ifølge Dansk Sygeplejeråd (DSR) er der brug for en helt andet konkret handling, hvis kræftpatienter fremover skal sikres den lovede hurtige behandling.