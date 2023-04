17/04/2023 KL. 10:45

Venstre har fået ny lokalformand – han drømmer om at komme i byrådet igen

Hans Skou har et mindre hav af formandsposter. Nu har han fået endnu en som ny lokalformand for de ca. 550 medlemmer af Venstre i Aarhus Kommune. Meningsmålingerne er imod partiet for tiden, men det lokalpolitiske mål er fortsat en ny Venstre-borgmester.