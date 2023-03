I pausen forsøgte AGF-profil at udvikle sig defensivt. Nu kan det komme ham til gode

Det kom ikke kun bag på hovedpersonen selv. Holdkammeraterne stimlede sammen foran dommeren, da AGF-spilleren Nicolai Poulsen fik tildelt det røde kort mod OB i Superligaens sidste kamp i grundspillet. Det røde kort betyder, at Poulsen nu står med en spilledags karantæne.

Et hul på midtbanen mangler altså at blive fyldt i den næste kamp mod Randers FC på hjemmebane. Men AGF’s tyske cheftræner, Uwe Rösler, har et hav af alternativer, og specielt én står klar til at træde til.