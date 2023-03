Patientens kræftsvulst havde bredt sig fra endetarmen til blæren, som derfor nu er fjernet og erstattet med en kunstig blære lavet af et stykke af patientens egen tyndtarm.

En anden patient har fået bughulen skyllet i kemostoffer for at få bugt med en galopperende cancer. Måske er patienten vågnet op uden mavesækken eller med en-to stomier, fordi sygdommen har fået for voldsomt fat.