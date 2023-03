Ambitiøs kommune

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) siger:

»Jeg er rigtig glad for, at vi med Eddie Dydensborg får en rutineret og fagligt stærk økonomidirektør, som sammen med medarbejdere, ledere og borgere vil formå at skabe sammenhæng imellem politiske visioner og administrative handlemuligheder – alt sammen med målet om, at Aarhus skal være en god by for alle.«

Hovedpersonen Eddie Dydensborg glæder sig også:

»Jeg kender Aarhus Kommune som en meget ambitiøs og innovativ kommune, der bl. a. bidrager til at præge den nationale dagsorden inden for digitalisering og klima. Jeg glæder mig derfor meget til at blive en del af chefgruppen i Borgmesterens Afdeling, og til at hjælpe byråd og magistrat med at udvikle Aarhus som by og national vækstmotor - ikke mindst i en tid, hvor der må forventes at være snævre rammer for det samlede offentlige og kommunale forbrug.«