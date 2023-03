28/03/2023 KL. 16:15

AGF's nye trænerduo er enige om det meste – på ét punkt svarer de forskelligt

Tidligere i marts præsenterede AGF en ny trænerduo for det kvindelige ligahold. I weekenden skal de spille første kamp i nedrykningsgruppen, og de to trænere har helt klare ambitioner for resten af foråret.