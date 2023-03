Aarhusiansk kampagne mod sprøjtegifte går i luften på Vandets Dag

Og der skal ikke så meget til, som man måske skulle tro. Bare ét enkelt gram sprøjtegift kan nemlig forurene en hel families forbrug af drikkevand i 80 år. Sådan skriver Bo Vægter, der er geolog i Aarhus Vand, i pressemeddelelsen..

»Vi indgår aftaler med ejere af landbrugsjord, og vi rejser nye skove på sårbare områder, hvor der er grundvandsboringer. Men det er enormt vigtigt, at vi også får byområderne med, og derfor er det nødvendigt at stoppe med brug af sprøjtemidler i private haver.«

I 2023 er et forbud mod salg af visse sprøjtemidler trådt i kraft. En overgangsfase på et år betyder, at man fortsat må bruge midler solgt i 2022, men kun frem til 2024. Fra 1. januar 2024 er det bl.a. i indkørsler og på terrasser forbudt at bruge flere forskellige typer glyphosat, som bl.a. det populære sprøjtemiddel Roundup består af.