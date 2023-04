Det er en af de udstillinger, hvor man indimellem må sætte sig ned.

For der er meget at se på i den 90-årige islandske billedkunstner Errós værker på Aros-udstillingen ”Erró – The Power of Images”. Han er kendt for sine myldrebilleder, inspireret af tegneserieverdenen, men har også meget andet på hjerte. Det kan man se på den