Coronapandemien betød, at mængden af hash i landet blev mindre, og København var mere eller mindre tørlagt for hash. Det bragte to hashkøbere fra København til Aarhus. I en plasticpose havde de 1,8 mio. kr., som de skulle købe 50 kg hash for.

På Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus mødte de to københavnere tre aarhusianske mænd, der medbragte den eftertragtede hash. Den ene var 24-årige Masiullah Bayat, der tidligere er idømt to års fængsel for røveri i sagen, som han fredag fik dom for drabsforsøg i.

Skuddene fra den 24-årige ramte ingen personer, men Retten i Aarhus fandt, at der var tale om drabsforsøg.

Med i bilen var også en i dag 27-årig mand. Han blev idømt en fængselsstraf på to år og seks måneders fængsel samt udvisning for bestandig for røveri den pågældende aften. Den 27-årige har anket dommen med henblik på frifindelse.

Den tredje mand i bilen var en 25-årig mand, der den aften afgik ved døden. Han blev skudt to gange i ryggen, har man efterfølgende fundet ved obduktion. Personen, der skød ham, var en af køberne – en 43-årig mand.

Ifølge den 43-årigs egen forklaring troede han, at den 25-årige ville dræbe ham. Han har i retten fortalt, at de, ifølge ham, umotiveret gik til angreb.

»Jeg troede, at han skulle til at likvidere mig. Jeg troede endda, jeg var ramt,« sagde han dengang i retten.

Den 43-årige blev fundet skyldig i drab, men blev frifundet pga. nødværge, mens hans 45-årige makker, som ifølge retten blev forsøgt dræbt af Masiullah Bayat, selv er idømt to år og seks måneders fængsel for at agere mellemmand i hashhandlen.

»Sagen fra væddeløbsbanen har været meget omtalt i medierne og fyldt meget i offentligheden, og med rettens dom i dag håber jeg, at de involverede parter nu kan komme videre,« siger Birgitte Ernst.