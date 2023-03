Kvindelige kunstnere skriver skriften på væggen på Aros

Nu er de på banen igen. Men i år er det på invitation fra Aros, at de laver en happening onsdag den 8. marts.

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag vil gruppen, der består af Hanne Munk, Alice Outsen, Trine Rytter Andersen, Marianne Jørgensen og Jette Gejl, lave “Skriften på væggen”. 700 navne på kvindelige kunstnere er fundet frem, og dem kan museets besøgende være med til at skrive på væggen. Her får navnene lov at stå et stykke tid, hvorefter væggen bliver malet over, så navnene på den måde bliver indkapslet i væggen.