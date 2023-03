Pludselig stod en hel by uden mobildækning: Telia beklager manglende advarsel

Manglende information

Intet af dette var borgerne i Sejs-Svejbæk blevet informeret om. Her har man været nødsaget til selv manuelt at kontakte kundeservice eller tjekke Telias hjemmeside for driftsforstyrrelser, hvilket har frustreret Susanne Strømgaard, der bor i Sejs.

»Jeg synes, at det er kritisabelt, at vi ikke er blevet adviseret på forhånd. De kunne jo bare have sendt en SMS. Det plejer de ellers at være gode til, når det handler om prisstigninger,« siger Susanne Strømgaard.

»Det er jo ikke verdens største problem, nu hvor vi kan planlægge rundt om det, men det ville have været rart at vide. Min fornemmelse er også, at mange andre borgere i området er trætte af det,« siger hun.