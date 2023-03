Når Tanja Nielsen ser en tekst, er hun nødt til at hakke sig langsomt igennem. Hun læser ét ord ad gangen. Det gør, at hun ofte mister meningen i teksten. Et eller andet gør, at Tanja Nielsen ikke kan omsætte bogstaverne til lyde, som andre kan.

19-årige Tanja Nielsen er blot én af 400.000 danskere, der lider af ordblindhed. Ifølge en rapport fra Egmont Fonden i 2018 er det kun hver tredje ordblind, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Hos Århus Akademi har man knækket koden.