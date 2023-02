En fjerdedel af landets hjerteløbere opererer i Midtjylland

Hver dag får cirka 13 danskere hjertestop, og når det sker, starter en kamp mod uret. Her spiller hjerteløbere en stor rolle. Siden Region Midtjylland i 2018 tilmeldte sig ordningen, er næsten alle opkald til hjerteløbere i regionen blevet besvaret.

Overlevelsen efter hjertestop uden for et hospital er firdoblet over de seneste 20 år, hvilket ifølge forskere fra Københavns Universitet skyldes introduktionen af hjerteløberne og flere offentligt tilgængelige hjertestartere.