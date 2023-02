Ni byggeprojekter i Aarhus risikerer at gå fuldstændig i stå, og kommunen kan potentielt have et kæmpe erstatningsansvar.

Det er indholdet af et notat fra Teknik og Miljø, som JP Aarhus også tidligere har beskrevet.

Sagen falder tilbage på en politikers spørgsmål til grundvandet ved en millionplan om 19 nye parcelhuse i Tranbjerg. Men hvordan hænger ni byggeprojekter egentlig sammen sammen med ét i Tranbjerg?