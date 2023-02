Der mangler i den grad idrætsfaciliteter i Aarhus. Flere steder i byen matcher udbuddet af idrætstilbud slet ikke efterspørgslen. Derfor er det umiddelbart positivt, at man i fremtiden kan se frem til yderligere tre kunstgræsbaner i kommunen.

Men om projekterne bliver til noget, afhænger i høj grad af, om man i byrådet stemmer for at tildele projekterne penge. Og et kommende EU-forbud har givet politikerne en pludselig hovedpine.