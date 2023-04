Mehdi Avaz står klar med en kop kaffe i sit nye New Yorker-kontor. Det ligger på havnen i Aarhus, men »se, hvor højt der er til loftet«, siger han og udnævner rummet, hvor lyset vælter ind fra tre sider, til at være det bedste kontor i hele Filmby Aarhus med udsigt ud over byen.