Unge skaber utryghed i de halvtomme boligblokke i Bispehaven, og det er dyrt at have dem stående tomme, mens ansøgningen om at rive dem ned er strandet. Sådan lød nødråbet for godt to uger siden fra boligorganisationen Østjysk Bolig (ØB), der nu kan glæde sig over en ny udvikling i sagen.