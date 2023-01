Iværksætterhuset Square One i Gellerup vil sammen med entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S åbne et streetfood-marked på hjørnet af Lottesvej og Karen Blixens Boulevard i Gellerup. Markedet forventes at åbne midt i april og kommer til at bestå af seks-otte stande drevet af både kendte madaktører og nystartede, lokale virksomheder.