19/01/2023 KL. 06:45

Nabo sagsøger som den ene af syv Aarhus Kommune: »Kommunen har gjort noget, som den skal stå til ansvar for«

Onsdag morgen begyndte sagen, hvor syv grundejere sagsøger Aarhus Kommune for at have givet tilladelse til afholdelse af Classic Race og de gener, det har givet dem.