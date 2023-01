Få dage inde i 2023 slipper Skanderborg Festivalklub en række danske navne, som skal optræde på Smukfest senere på året.

Drew Sycamore, Rasmus Seebach, Medina, Malte Ebert, Lamin, Kesi og Artigeardit føjer sig nu til gruppen af danske kunstnere, som vil kunne opleves i bøgeskoven til august. I forvejen har arrangøren afsløret, at The Minds of 99, Nik & Jay, L. O. C, Mø, Swan Lee, Benjamin Hav & Familien, Søs Fenger og Kalaset skal optræde på festivalen.