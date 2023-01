Boblende musik

»Det blev modtaget med en udtalt skepsis. Nogle reagerede meget voldsomt, for det var ikke det, de ville høre til en nytårskoncert,« siger Jesper Nordin.

»Publikum vil gerne have, at der er nogle ting, der er på en helt bestemt måde, og så vil det grundlæggende bare gerne have en fejring af det nye år på en aften, hvor man så ikke behøver bekymre sig om alt muligt andet. Der skal være denne festlige stemning, der skal simpelthen være champagne i musikken. Den må ikke blive for langhåret eller tragisk. Det skal være de positive forhåbninger, der skal dominere aftenen, og det er egentlig meget dejligt, uden at man af den grund er blind over for det, der foregår i verdenen udenfor.«

Det er den tidligere chef for Den Jyske Opera Giordano Bellincampi, der dirigerer nytårskoncerterne, mens Jesper Nordin er konferencier, og sopranen Susanne Elmark synger operettearier af bl.a. Strauss, Kálmán og Lehar.

»Så jeg skal lige se, om jeg kan nå at lære lidt ungarsk, men ellers er det mit job at gejle publikum op og få løftet stemningen,« siger Jesper Nordin.