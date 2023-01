Festugen vil udvide horisonten med nyt tema

Nok skal Aarhus Festuge spare penge i følge byrådets spareforslag for 2023 og de følgende år, men festuge bliver der, og det bliver under temaet ”Mind the Gap”.

Det er den symbolske betydning af advarslen om at være opmærksom på afstanden mellem tog og perron, som man kender fra bl.a. undergrundsstationerne i London, festugen tager op. ”’Mind the Gap” handler om medmenneskelighed, om at have øje for hinandens forskelligheder og om at være opmærksom på, når kløften mellem os bliver for stor, forklarer Aarhus Festuge i en pressemeddelelse: