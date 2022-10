Ingen kommentar

Forleden oplyste kommunebestyrelsens kontaktperson, Peter Iversen, i JP Aarhus, at Thure Hastrup og Katrine Vinther Nielsen er blevet anbefalet at undlade at stemme for budgetaftalen den 12. oktober. I så fald vil alle tre byrådsmedlemmer efterleve beslutningerne fra partiets generalforsamlingen i august, hvor mandatet blev, at partiet ikke kan støtte et budget med besparelser, konstaterede han.

Ifølge beskeden fra Jesper Steppat, Enhedslisten Århus Ø, skal den nye melding medvirke til at samle partiet igen. Adspurgt, hvad han siger til det nye mandat fra sin egen partiafdeling, siger René Rafn:

»Jeg har ingen kommentarer, men henviser til Peter Iversen«.

Peter Iversen har heller ikke umiddelbart en kommentar til den nye udvikling i partiet.

Men kan man godt ændre sit mandat efter indgåelse af budgetforliget?

»Selve budgetmandatet fra generalforsamlingen kan ikke bare ændres af bestyrelsen. Det vil kræve en ny generalforsamling eller et besluttende medlemsmøde, hvilket der på grund af formalia ikke vil kunne nås. Et eventuelt afstemningsmandat fra en afdeling til et bestyrelsesmedlem tager vedtægterne ikke højde for. Men jeg vil ikke konkludere på noget som helst endnu. Kommunebestyrelsen skal mødes på søndag, hvor vi skal diskutere sagen,« siger Peter Iversen.

Kommunebestyrelsen består af en repræsentant for hver af de fire afdelinger samt fem øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt direkte på Enhedslisten Aarhus’ fælles generalforsamling.

Ifølge Peter Iversen er udfordringen for Enhedslisten, at partiet ikke kan støtte et budget med besparelser. Den nye budgetaftale, som fik opbakning fra 30 af 31 byrådsmedlemmer, sletter en række sparekrav, men der venter fortsat besparelser i Aarhus Kommune for omkring 125 mio. kr. næste år. Hvor pengene skal findes, skal byrådet se på i slutningen af oktober.

Enhedslisten fik en række krav med i den nye budgetaftale. Herunder bl.a. bilfri søndag, nedsættelse af fartgrænse til 40 km/t. i midtbyen og afsættelse af 5 mio. kr. til indsats mod unges mistrivsel.

I august udsendte Enhedslisten en pressemeddelelse med budskab om samarbejdsproblemer i byrådsgruppen i Aarhus. Heri fremgik det bl.a., at de tre byrådsmedlemmer arbejdede på at finde »det fælles fodslag«.

Ved budgetforhandlingerne sidste år sad chefforhandler Lone Norlander Smith og Laura Bryhl med ved forhandlingsbordet i timevis for Enhedslisten, indtil de sidste brikker i budgettet var på plads. Men i sidste øjeblik trak partiets lokalbestyrelse i bremsen og forhindrede, at den daværende chefforhandler kunne sætte sin underskrift på forliget. Det fik Lone Norlander Smith til at erklære »tillidskrise i Enhedslisten«.

Siden har der i pressen været beskrivelser af intern chikane, spidskandidaten Laura Bryhl har af samme årsag trukket sig, og tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasen er blevet ekskluderet.