»Vi har haft adskillige gennembrændinger af taget i siloen i nat. Temperaturen i siloen har været meget høj, ca. 400 grader, hvilket har gjort det svært at arbejde i siloen. Vi har derfor forsøgt at nedkøle siloen med havvand uden på og nitrogen indeni. Her til morgen nærmer temperaturen sig 120-130 grader, og det gør det muligt at arbejde med vores maskiner,« siger Kasper Sønderdahl.

Han opfordrer folk i området til at holde øjne og ører åbne.

I går fredag sendte beredskabsstyrelsen en pressemeddelelse ud, hvor de bad borgere i Studstrup By om at blive indendørs, lukke vinduer og døre og slukke for ventilationsanlægget på grund af en kraftig røgudvikling fra værket.