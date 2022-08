15/08/2022 KL. 08:00

»Verdens største firmafest« er tilbage: Sådan påvirker DHL-stafetten trafikken

DHL er tilbage for 40. gang, hvor Mindeparken danner ramme om start- og målområdet. Det betyder, at større områder af midtbyen vil være afspærret for gennemkørsel.