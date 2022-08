En kvinde gik nemlig i fødsel og fødte kort efter en søn med hjælp fra to læger og en jordemoder, som med alt held var blandt passagererne. Ifølge kommunikationschef hos Molslinjen, Jesper Maack er det aldrig sket før, at nogen er blevet født ombord på Molslinjen.

»De fik lynhurtigt spærret et område af nede bagerst i færgen, hvor fødslen kunne foregå, samtidig med at passagerne, der var der, blev sendt op i den anden ende af færgen, så kvinden og hjælperne kunne have det her øjeblik for sig selv,« siger han til Lokalavisen Aarhus.