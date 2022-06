Aarhusianske erhvervskapaciteter tiltræder lufthavnsbestyrelse

I 2019 vedtog Aarhus Airport A/S en strategi, der skal tredoble lufthavnens passagertal til 1,5 mio. passager. Det bliver en delvist ny bestyrelse, der kommer til at eksekvere den strategien med Lars Dige Knudsen for bordenden som ny bestyrelsesformand.

Lars Dige Knudsen, som blev valgt ved generalforsamlingen den 24. juni, kommer med en baggrund fra blandt andet Martin/Harman, hvor han igennem 21 år var henholdsvis CFO og senest CEO hos Martin Professional, inden karrieren landede på strategisk rådgivning inden for investering i boligudlejningsejendomme og professionelt bestyrelsesarbejde.