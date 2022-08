08/08/2022 KL. 10:45

»Det her er russisk roulette og kan ramme en hvilken som helst familie. Det synes de heldige at have glemt«

Tobias Salbøg Morsø blev født med autisme, men endte med flere diagnoser. Hans 18-års fødselsdag blev startskuddet på en families 11 år lange kamp for at holde samling på tilværelsen. Det her er første kapitel i en historie, som bliver mere og mere genkendelig for psykiatrien.