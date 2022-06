Højden på det kommende højhus på adressen Mindet 6, Aarhus C vil få betydning for miljøet i det omkringliggende havneområde.

Det konstaterede Aarhus Kommunes egen stadsarkitekt, Anne Mette Boye, forud for byrådsflertallets godkendelse af et højhus på 139 meter på adressen.

To måneder før afgørelsen – den 19. april 2021 – skrev stadsarkitekten i en indstilling til et såkaldt rådmandsmøde, at et lavere højhus ville være »rettidig omhu«.