Aarhus Vand A/S vil være energineutral

Aarhus Vands mål for 2030 er at producere mere energi, end selskabet bruger til både produktion af drikkevand og håndtering af spildevand, altså at den såkaldte egenforsyningsgrad samlet kommer over 100 pct. Egenforsyningsgraden for selskabets samlede aktiviteter steg med 3 procentpoint i 2021 og nåede op på 56 pct., og selskabet følger dermed planen for at blive energineutral i hele vandets kredsløb.

I 2021 indviede Aarhus Vand sit nye regnvandsanlæg i Nye nord for Aarhus, som dermed er den første by i Danmark, hvor al regnvand bliver brugt til toiletskyl og tøjvask. Derved sparer man 40 pct. af grundvandet. En anden måde at spare på grundvandsressourcerne er ved at reducere vandtabet fra grundvandsboring til forbrugerne. I 2021 lå vandtabet i Aarhus på 5,1 pct., hvor det gennemsnitlige vandtab på landsplan er på over 7 pct. I alt producerede Aarhus Vand i 2021 15,4 mio. kubikmeter drikkevand, fremgår det af rapporten.