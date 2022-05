Opskriften er såre simpel.

Giv Jón Thorsteinsson bolden og lad ham vise, at det var en fejl at udelade ham fra kamptruppen. Så klar er meldingen fra to fodboldeksperter inden AGF’s opgør på udebane mod OB søndag eftermiddag.

Til kampen er Jón Thorsteinsson nemlig tilbage i truppen, efter det ellers var besluttet,