Det værste, man kan sige til Martin Ib, er, at noget ikke lader sig gøre

Martin Ib står med snuden så langt nede i en skive surdejsbrød, at den fugtige krumme snart sidder i næsen. Han banker på skorpen. Brødet skal have den rigtige sejhed, den rigtige fugt. Det her er lige på kanten af, at mælkesyren overtager.

Bagermesteren og chefen i MIB-bagerier, Martin Ibs brødmekka, Thomas Wolf har lagt et væld af surdejsbrød frem på et rustikt plankebord. Der skal smages for anden gang, og så skal der vælges, hvordan det skal være.