Den danske ingeniørvirksomhed Ohmatex, der har en ambition om at forene moderne teknologi i træningstøj, er taget under konkurs.

Selskabet har eksisteret siden 2004 og har i flere år samarbejdet med det europæiske rumfartsagentur, Esa. Målet var at få Ohamtex’ produkter i rummet og på den måde hjælpe astronauter med at udnytte præcise data i deres træning. Et projekt, der nu falder til jorden.