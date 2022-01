Friheden ligger og gemmer sig bag et lille blåt mundbind, men er vi klar til at gribe den?

På tirsdag kan danskerne smide mundbindet, slette coronapasset fra telefonen og tage i byen og feste til den lyse morgen – vel at mærke uden afstand.

Det kan lyde en kende skræmmende midt under en tredje bølge omikron.

Men et højt antal vaccinerede og lave indlæggelsestal på landets intensivafdelinger betyder, det er tid til at finde smilet frem og åbne Danmark op igen, erklærede statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde torsdag den 27. januar, hvor s