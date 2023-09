DeSantis skipper Bidens visit i orkanramte Florida

USA’s præsident, Joe Biden, er lørdag ankommet til det nordlige Florida for at danne sig et overblik over de skader, som orkanen Idalia har forårsaget i delstaten.

Fra en helikopter har Biden set skaderne i området omkring byen Live Oak.

Han skal også besøge lokalområder, der blev ramt af orkanen, og tale med nogle af hjælpearbejderne på stedet.